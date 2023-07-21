معدل نمو مؤشر سوق دبي المالي يفوق مكاسب «ستاندرد آند بورز» و«إم إس سي آي»

المصدر: دبي - البيان

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أشادت وكالة «أسوشييتد برس» بأداء سوق دبي المالي خلال العام الجاري، والذي جاء متفوقاً على العديد من الأسواق العالمية الأخرى، مشيرة إلى أن سوق دبي سجل أفضل أداء له منذ 8 سنوات، ليعزز مكاسبه خلال عام بارتفاع نسبته 25 %.

وأكدت الوكالة، في تقرير لها، تفوق أداء سوق دبي المالي، هذا العام، على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي ارتفع بنسبة 20 % تقريباً، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «إم إس سي آي»، وهو معيار للأسهم العالمية، والذي ارتفع بنسبة 16 %.

ونجح سوق دبي المالي في اختراق حاجز 4000 نقطة خلال الأيام الماضية محققاً مستوى قياسياً هو الأعلى منذ أغسطس 2015، مع مواصلة ارتفاع مؤشره العام على مدار أسبوعين متواصلين.

وكان مؤشر السوق قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.7 % مدعوماً بمكاسب أسهم قيادية في قطاعات العقار والمالية والصناعة والمرافق، ومحققاً أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية التي لم تزد ارتفاعاتها عن 9.2 %.

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