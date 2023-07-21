«بت غيت» تفتتح مكتباً في دبي للتوسّع إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت منصة «بت غيت» للعملات المشفرة، مكتبها في دبي، ضمن خطة توسعها في الشرق الأوسط، بحسب بيان أصدرته المنصة.

وبحسب ما نقل موقع «كوين ديسك» عن بيان للمنصة فإنها تخطط لتوظيف 60 موظفاً جديداً في المنطقة، مع خطط للتوسع في البحرين، جنباً إلى جنب مع إنشاء مقر إقليمي في وقت قريب.

وقال المدير الإداري غراسي تشين في بيان: «نأمل في توسيع نطاق فريقنا في الشرق الأوسط بسرعة لدعم نمو الأعمال، مع تعيين ما بين 30 إلى 60 موظفاً على مدار العامين المقبلين».

وبدأت الشركة بالفعل في استكشاف طلبات الترخيص للعمل في أسواق الشرق الأوسط، ويأتي ذلك بعد إطلاق مكتبها في تركيا في وقت سابق من 2023.

تجدر الإشارة إلى أن دبي شهدت خلال العام الجاري افتتاح العديد من الشركات العالكية مقرات إقليمية بهدف التوسع في المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي التي باتت وجهة لشركات العملات المسسفرة بفضل الجهود التي تبذلها في هذا القطاع الواعد ولضوابط التداول والتي تعتبر الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

كما تتمتع دبي بموقع مثالي لاغتنام الفرص في هذا القطاع من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والبنية التحتية والمواهب الدولية والرؤى المستنيرة.

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