1.5 مليار درهم رهونات عقارية في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان – وام

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ارتفعت قيمة الرهونات العقارية في إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تم تسجيل 972 عملية رهن بقيمة إجمالية قدرت بـ 1.5 مليار درهم، بزيادة في عدد معاملات الرهن العقاري بـنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 والتي تم خلالها تسجيل 688 معاملة.

أعلن ذلك المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان، موضحاً أن منطقة العامرة شهدت تسجيل أعلى قيمة رهن بالأملاك بقيمة 173 مليون درهم في حين قدرت أعلى قيمة رهن في مشاريع التطوير العقاري بـ 900 ألف درهم في برج الكورنيش.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن الزيادة الملحوظة في معاملات الرهن العقاري والأرقام المسجلة خلال النصف الأول تعكس النمو المتسارع لسوق العقارات في ظل التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة واستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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