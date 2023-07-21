تعزيز التعاون بين «موانئ أبوظبي» وشركة هندسة الماكينات الصينية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي مع شركة هندسة الماكينات الصينية (مجموعة سي أم إي سي الصينية)، المؤسسة الرائدة التي تمتلكها وتديرها بشكل مباشر الحكومة المركزية الصينية.

وتنصّ الاتفاقية على توطيد تعاون الطرفين لاستكشاف فرص التوسع المستقبلي في الأسواق العالمية، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجموعة من المجالات والقطاعات على مستوى العالم، تشمل الصناعة وتطوير البنى التحتية والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، علاوة على تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية العالمية. وتسري الاتفاقية لمدة 3 أعوام.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نتطلع إلى العمل مع مجموعة «سي أم إي سي»الصينية لاستكشاف الفرص المستقبلية على الصعيد العالمي. وبدورنا، سنلتزم بتحقيق المزايا التكميلية لكلا الطرفين، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في إقامة شراكات عالمية مع المؤسسات الرائدة، مثل مجموعة»سي إم إي سي«الصينية، والتي من شأنها توسيع نطاق حضورنا ومشاركة خبراتنا. وتجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، سنعمل على تسريع وتيرة تسليم مشاريعنا الطموحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والخارجي».

وقال وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الماكينات الصينية: «نسعد بشراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي والتي تتيح المجال للتعاون في مشاريع استراتيجية ضمن مجموعة من القطاعات على مستوى العالم، وتعكس التزامنا بتسخير المزايا والخدمات التي يمتلكها كلا الطرفين لتوسيع نطاق أعمال التطوير، والعمل معاً على بناء مستقبل أفضل للجميع».

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