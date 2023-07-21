«أويو» توسع محفظتها في أبوظبي بإضافة 2000 شقة جديدة

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أعلنت «أويو»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الضيافة، عن إضافة 2000 شقة في أبوظبي، لتلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات الناشئة على وجهات الإقامة في أبوظبي، وتقدم «أويو لايف» شققاً جاهزة للانتقال، لتوفر مساحات سكنية للإيجار مفروشة بالكامل، ومدارة بالكامل على المدى الطويل.

وتضاف الشقق الجديدة إلى محفظة «أويو»، التي تضم حتى الآن 750 شقة في مناطق رئيسية في أبوظبي مثل مدينة خليفة والزينة والراحة.

ووفقاً للتقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2023 شهدت أبوظبي بين 1 يوليو 2020 و31 ديسمبر 2022 نمواً ملحوظاً في منظومة الشركات الناشئة، مما أدى إلى توليد 3.9 مليارات دولار، مما يمثل نمواً بنسبة 134% عن الفترة السابقة، وأسهم هذا النمو الكبير في منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي، إلى جانب الحوافز المغرية مثل برنامج التأشيرة الذهبية، في جذب أكثر من 25 شركة بارزة، بما في ذلك «بوليسي بازار»، «ديلشير»، «موموس»، «رينا»، «هيبو فيديو»، «التراهيومان»، «إنديا جولد»، «كلاس بلس»، «مينسا»، و«إكسباند ماي بيزنس». (أبوظبي - البيان)

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