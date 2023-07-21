19.28 ألف رخصة سارية في رأس الخيمة بالنصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف تقرير صادر عن إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن عدد الرخص السارية في الدائرة بلغ 19.28 ألفاً نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 19 ألفاً في النصف الأول من العام الماضي، نمو 1.5%.

واستحوذت الرخص المهنية على نحو 49 % من إجمالي الرخص السارية، تليها الرخص التجارية بـ 48.1 %، ثم الرخص الصناعية بـ2.9 %. وأوضحت أمينة قحطان مديرة إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية بلغت 7.5 مليارات درهم، وشكلت الرخص التجارية 60 % من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بـ21.7 %، ثم الرخص المهنية 18 %. وأشارت إلى أن رخص الغد السارية سجلت أعلى معدل نمو سنوي بين فئات الرخص بـ29.5 %، لتبلغ 667 رخصة، خلال النصف الأول.

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