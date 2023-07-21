«كاسبرسكي» : 500 % زيادة استخدام ثغرة قديمة بـ«مايكروسوفت أوفيس»

المصدر: دبي - البيان

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توصلت «كاسبرسكي» إلى أن ثغرة قديمة توجد في «مايكروسوفت أوفيس» يتم استخدامها حالياً على نطاق واسع بين المهاجمين السيبرانيين ممن يستهدفون المستخدمين والشركات.

واكتشفت الشركة زيادة استغلال ثغرة تحمل الرمز (CVE-2017-11882) بـ500 % منذ بداية العام، ما أدى إلى إلحاق الضرر بآلاف المستخدمين.

وظهرت ثغرة قديمة أخرى تحمل الرمز (CVE-2018-0802)، وكانت بمثابة «السلاح الهجومي» الأكثر انتشاراً بين أيدي هؤلاء المهاجمين، بعد أن تمكنوا من استهداف ما يزيد على 130,000 مستخدم. وبما أن الإصدارات القديمة من برامج «مايكروسوفت» شائعة جداً، فإنها لا تزال تمثل هدفاً مثيراً للغاية بالنسبة إلى المهاجمين، الأمر الذي يبرز ضرورة تثبيت أحد الحلول الأمنية الموثوقة، وأهمية تحديث البرنامج بصورة منتظمة.

وتمكن باحثو كاسبرسكي خلال الربع الثاني من اكتشاف أكثر من 11 ألف مستخدم تعرّض لهجمات استندت إلى ثغرة أمنية قديمة في برامج «مايكروسوفت أوفيس»، المعروفة بالرمز (CVE-2017-11882).

وتسمح هذه الثغرة الأمنية للمهاجمين باستغلال أداة تحرير المعادلات في مستندات «مايكروسوفت أوفيس»، ليتمكنوا عن طريقها من تنفيذ تعليمات برمجية خبيثة على الجهاز المستهدف. ويستطيع المهاجمون تثبيت البرامج الخبيثة أو البرامج غير المرغوب فيها من دون علم المستخدم.

وحتى يتمكن المهاجمون من استغلال الثغرة الأمنية، فإن كل ما يحتاجون إليه هو إرسال ملف خبيث إلى الضحية المحتملة، أو إنشاء موقع إلكتروني بنفس نوع الملف، ثم محاولة خداع الأشخاص لفتحه باستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية.

ورغم تحديد الثغرة الأمنية وتصحيحها منذ فترة طويلة، تم تسجيل زيادة بـ 483 % في الربع الثاني من هذا العام في عمليات استغلالها مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

وقال ألكسندر كوليسنيكوف، رئيس فريق محللي البرامج الضارة في كاسبرسكي: «بدأ المهاجمون بالفعل باستغلال هذه الثغرة من جديد، وقد يلجأون إلى تبني تقنيات تشويش جديدة لتفادي اكتشافهم».

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