«الإمارات للألمنيوم» تعزز التعاون مع «إيتوتشو» اليابانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة «إيتوتشو» اليابانية، لتنمية إنتاج الألمنيوم، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الصناعات الإماراتية المساهمة في سلاسل التوريد التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. جاء ذلك ضمن ضمن إطار منتدى الأعمال الإماراتي- الياباني.

وتعود جذور العلاقة المتينة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم و«إيتوتشو» اليابانية إلى ثمانينيات القرن الماضي، إذ تتولى الشركة اليابانية جميع عمليات تسويق معدن الإمارات العالمية للألمنيوم للعملاء في اليابان، والشركات اليابانية العاملة في الخارج. وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً لمذكرة تفاهم سابقة وقعت العام الماضي في طوكيو.

محرك رئيسي

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «عملنا مع شركة إتيوتشو، خلال العقود الماضية، وكانت- ولا تزال- شراكاتنا محركاً رئيساً للعلاقات التجارية بين البلدين. ونسعى إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يعم بالمنفعة على الشركتين خاصة، والإمارات واليابان عامة».

وقال كيتا إيشي، الرئيس والمدير التشغيلي لشركة إيتوتشو: «العلاقة التجارية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الأخوية بين البلدين، وهدفنا هو تعميق جذور هذه العلاقة، والعمل سوياً نحو تعزيز الطلب على الألمنيوم في العقود المقبلة».

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