أرباح «أبوظبي الأول» النصفية تتجاوز 8 مليارات بارتفاع 65 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيقه أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليارات درهم، بارتفاع 65 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل يحققه خلال فترة نصف عام. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6 %، في حين أسهم النمو القوي لرأس المال في رفع معدل حقوق الملكية–الشق الأول، ليبلغ 13.6 % مع نهاية شهر يونيو 2023.

وأعلن أن إيرادات البنك التشغيلية بلغت 13.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل عدة، بما في ذلك الزخم المستدام لمختلف أعمال المجموعة، واستمرار قوة الأعمال القائمة على الرسوم، وارتفاع إيرادات الأعمال المرتبطة بالسوق.

وبلغ صافي القروض والسلفيات (شامل التمويل الإسلامي) 483 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5 % منذ بداية عام 2023، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تعزيز حصتها السوقية ضمن فئاتها الرئيسة.

وبلغت ودائع العملاء 745 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 % منذ بداية عام 2023، في حين سجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير أعلى معدلات لها على الإطلاق، حيث بلغت 333 مليار درهم، ما يعكس قوة إدارة النقد والنمو المتواصل لقاعدة العملاء، وتميز عروض البنك الخاصة الادخار.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، قائلة: «لقد حققنا نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 8.1 مليارات درهم، بينما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 13.6 مليار درهم، وهو أعلى معدل نحققه خلال فترة نصف عام».

وأضافت: «ساهمت الأسس الراسخة والوضع المالي المتين، وإجمالي أصول بنك أبوظبي الأول، التي تتجاوز 1.1 تريليون درهم (312 مليار دولار)، في احتلاله مرتبة متقدمة ضمن لائحة أكبر وأقوى البنوك في العالم. كما جاء تصنيفه المشترك (AA-) أو ما يعادله، وتثبيت هذا التصنيف من قبل وكالتي موديز وستاندرد أند بورز، ليعزز مكانة البنك خلال الدورات الاقتصادية المختلفة».

من جهته، قال لارس كرامر رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد نجح بنك أبوظبي الأول في تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6 %، مع زيادة رأس المال الذي أسهم في رفع معدل حقوق الملكية-الشق الأول، ليبلغ 13.6 % مع نهاية شهر يوليو 2023».

وأشار كرامر إلى أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44 %، وذلك نتيجة تحسن أداء مختلف أعمال المجموعة وزخم أعمالها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، ومواصلة التركيز على تطوير وتعزيز قسم المبيعات. وسجلت الكفاءات التشغيلية تحسناً ملحوظاً، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 25.2 % مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 32.2 % في النصف الأول من عام 2022.

الربع الثاني

وبلغ صافي أرباح المجموعة 4.2 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع الربع الماضي، و61 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 6.8 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 37 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة النمو مزدوج الرقم في إيرادات الفوائد والإيرادات من غير فوائد.

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