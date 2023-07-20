9.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أسبوع 9.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2502 مبايعة بقيمة 8.14 مليارات درهم، منها 378 مبايعة للأراضي بقيمة 3 مليارات درهم، و2124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.13 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7، تلتها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الثانية. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم، تلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة مليار درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 207 مبايعات بقيمة 189 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 158 مبايعة بقيمة 660 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 157 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.53 مليار درهم، منها 75 رهن أراضٍ بقيمة 428.09 مليون درهم، و390 رهن فلل وشقق بقيمة 1.1 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 204 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 117 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 264.56 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 65.22 مليون درهم، وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 47.73 مليون درهم.

وعلى صعيد تصرفات أمس، فقد بلغت 2.3 مليار درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي تسجيل 691 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 463.46 مليون درهم، و608 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 92 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 97 مليون درهم بمنطقة النهدة الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، وأخيراً مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 471.21 مليون درهم، منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 48.3 مليون درهم، و111 رهن فلل وشقق بقيمة 422.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 97 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 78 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 46.24 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16.03 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11.92 مليون درهم.

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