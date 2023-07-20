بنك أبوظبي التجاري يحقق أرباحاً قياسية بقيمة 3.81 مليارات درهم في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري نتائجه المالية عن النصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 25%، ليصل إلى 3.81 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 23%، ليصل إلى 5.78 مليارات درهم. وبالنسبة للمؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثاني 2023 فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023،

وبنسبة 23% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى 1.93 مليار درهم. وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023، وبنسبة 14% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى 2.930 مليار درهم.

مساهمة

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسرنا الإعلان عن تحقيق أرباح قياسية، خلال النصف الأول من العام 2023، والتي بلغت 3.81 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 25% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.8%». وواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة نموه معتمداً على مكانته القوية في الأسواق وإنجازاته في التحول الرقمي، في ظل المقومات الاقتصادية القوية، التي تتمتع بها دولة الإمارات، واستمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة إلى العملاء من الشركات والأفراد في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت 38 مليار درهم، ما أسهم في نمو صافي القروض والسلفيات بنسبة 5%، خلال النصف الأول من العام 2023، كما ارتفعت قيمة الودائع بمقدار 7 مليارات درهم، بما يعكس ثقة العملاء بالعلامة التجارية والخدمات، التي تقدمها مجموعة بنك أبوظبي التجاري.

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