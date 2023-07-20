دبي تشهد الإطلاق العالمي لمنصة «سوربو» لروبوتات المحادثات الآلية عبر «واتساب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فاليو فيرست»، الشركة العالمية لبرمجيات المحادثة الآلية في العالم، عن الطرح العالمي لمنصة «سوربو»، وهي منصة خاصة لروبوتات المحادثات الآلية، عبر «واتساب»، تستهدف دعم الشركات ومصممة لتطوير تجارب العملاء والموظفين.

ويأتي هذا الطرح العالمي في وقت كشفت دراسات حديثة، أجرتها مؤسسة «غارتنر» للأبحاث أن 70% من تفاعلات العملاء ستتضمن قريباً تقنيات متطورة مثل روبوتات الدردشة والتعلم الآلي والمساعدات الافتراضية، كما تتوقع دراسة أجرتها «غراند فيو ريسيرش» بأن سوق روبوتات الدردشة سيصل إلى 1.25 مليار دولار، بحلول 2025، وأن استخدام نظام أساسي للذكاء الاصطناعي للدردشة يقدم العديد من الفوائد للشركات، ويشمل ذلك توفير الكثير في التكاليف، من خلال تقليل الحاجة للتدخل البشري للتعامل مع المهام الروتينية، ويقدر تقرير صدر عن «جونيبر ريسيرش» أنه يمكن توفير ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً للشركات، من خلال روبوتات الدردشة.

وتتضمن مجموعة المزايا المهمة، التي تقدمها «سوربو» فهم اللغة الطبيعية، مما يتيح لروبوتات الدردشة فهم استفسارات المستخدمين، وتساعد هذه الخاصية النادرة في تقديم استجابات مخصصة تراعي السياق، وتتوافق مع قصد العملاء، كما تقدم المنصة دعماً متعدد القنوات، ليضمن للشركات إمكانية نشر روبوتات الدردشة بسهولة في العديد من قنوات التواصل، وهذا يضمن تجربة متوافقة واستثنائية للعملاء، بصرف النظر عن وسائل الاتصال المفضلة لهم.

ومن خلال استخدام إمكانات إدارة الحوارات تسهم «سوربو» في تسهيل المحادثات التفاعلية مع المستخدمين، مما يساعد على تمكين روبوتات الدردشة من التعامل بسهولة مع التفاعلات المعقدة، وجمع المعلومات المهمة، وتوجيه العملاء بشكل فعال أثناء إجراء العمليات المختلفة.

وتتكامل منصة «سوربو» بسهولة مع الأنظمة وقواعد البيانات المختلفة، مما يتيح لروبوتات الدردشة الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وهذا يعزز بشكل كبير صحة وفعالية الاستجابات، كما يضمن مستوى غير مسبوق من الخدمة.

وقال أرفيند كالا، المدير الاقليمي لشركة «فاليو فيرست» في الشرق الأوسط: «تم تصميم المنصة لتحويل الطريقة، التي تتواصل بها الشركات مع عملائها، وتحسين العمليات التشغيلية، ونعتقد اعتقاداً راسخاً بأن تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة للدردشة في المنصة ستغير قواعد اللعبة بشكل كامل في المؤسسات بمختلف قطاعاتها في المنطقة».

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