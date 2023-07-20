«بت غيت» للعملات المشفرة تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

المصدر: البيان

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افتتحت منصة «بِت غيت» للعملات المشفّرة، مكتبها في دبي، وذلك ضمن خطة توسّعها في الشرق الأوسط.، بحسب بيان أصدرته المنصة.

وبحسب ما نقل موقع «كوين ديسك» عن بيان للمنصّة؛ فإنّها تخطط لتوظيف نحو 60 موظفاً جديداً في المنطقة.

وقال المدير الإداري غراسي تشين في بيان: «نأمل في توسيع نطاق فريقنا في الشرق الأوسط بسرعة لدعم نمو الأعمال، مع تعيين ما بين 30 إلى 60 موظفاً على مدار العامين المقبلين».

وبدأت الشركة بالفعل في استكشاف طلبات الترخيص للعمل في أسواق الشرق الأوسط، ويأتي ذلك بعد إطلاق مكتبها في تركيا في وقت سابق من 2023.

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