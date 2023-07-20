23 الجاري ثاني سحوبات حملة «تسوق واربح سيارة»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مجموعة مراكز التسوق في دبي حملتها «تسوق واربح سيارة» لنسخة عام 2023 من مهرجان مفاجآت صيف دبي الشهير، وتعد حملة هذا العام وعداً للمتسوقين بتجربة لا مثيل لها، حيث سيتمكنون من ربح سيارة نيسان إكس- تريل، وسيتم إجراء السحب الثاني من السحوبات الكبرى يوم 23 يوليو الجاري، وذلك بعد أن أجري السحب الأول يوم 16 من الشهر الجاري.

وللمشاركة في هذه الحملة الاستثنائية، والحصول على فرصة الفوز الكبيرة يجب على المتسوق إنفاق مبلغ لا يقل عن 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة. وسيحصل كل عميل عند التسوق على قسيمة سحب، تؤهله للمشاركة في السحوبات الكبرى. تقام خلال التواريخ 23 يوليو و20 و27 أغسطس و3 سبتمبر.

وتجذب مفاجآت صيف دبي سنة بعد سنة المقيمين والزوار بتجارب لا مثيل لها. حملة «تسوق واربح سيارة» التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي ستكون قوة جذب للمتسوقين، حيث ستُضفي مستوى لا يضاهى من التشويق، والترقب على المشهد التجاري.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق لهذا العام: مركز البرشاء، مركز البرشاء الجنوبي، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل، مول مدينة الورقاء، آرابيان سنتر، باي أفينيو، سنشري مول، دبي آوتليت مول، دبي فستيفال بلازا، مركز دبي المالي العالمي التجاري، مول الاتحاد، كرامة سنتر، مركز لولو سيليكون سنترال، ند الحمر، سيرينا ماركت.

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