شراكة لتوزيع منتجات الحديد الصينية خليجياً انطلاقاً من الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «كوناريس»، ثاني أكبر مُنتج للحديد، ضمن القطاع الخاص في الإمارات، عن إبرام شراكة مع «سي آند دي» C&D، وهي شركة مدرجة في قائمة «غلوبال فورتش 500»، وتركز على خدمات عمليات سلاسل الإمداد، وتطوير المشاريع العقارية، تتخذ من مدينة «شيامن» الصينية مقراً لها، ومن شأن التعاون بين الطرفين أن يُمكِّن الشركة الصينية من توزيع منتجات الفولاذ الصيني عالي الجودة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وذلك انطلاقاً من الإمارات، بما يعزز الروابط التجارية بين الصين والمنطقة.

وجرت مراسم التوقيع الرسمية للشراكة بين الجانبين بمقر مصنع الحديد والصلب التابع لشركة «كوناريس»، والذي يتميز بحداثته الفائقة، ويقع داخل المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي، وذلك بحضور كل من زينغ يونغدا، مدير عام مؤسسة شيامن سي آند دي المحدودة ونائب أمين الحزب، وبهارات باتيا، الرئيس والرئيس التنفيذي في «كوناريس»، إلى جانب عدد من الضيوف البارزين، وكبار المسؤولين التنفيذيين من كوناريس.

وقال بهارات باتيا: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة «سي آند دي» في جلب منتجات الفولاذ الصيني إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يمثل هذا التعاون علامة بارزة لكل من «كوناريس» و«سي آند دي»، إذ يتيح لنا أن نحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتنا في تعزيز النمو الاقتصادي والعلاقات التجارية. ومن خلال الجمع بين خبرة «كوناريس» في تصنيع الصلب من جهة، والصلب الصيني المعروف بجودته الاستثنائية وكميته المستقرة وتنوعه الواسع، من جهة أخرى، نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب في سوق دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال زينغ يونغدا: «تكتسب شراكتنا الجديدة مع كوناريس أهمية كبرى بالنسبة لنا، ونتطلع قدماً إلى العمل معها، لتوسيع نطاق توزيع الفولاذ الصيني في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه الشراكة إلى بدء فصل جديد من التعاون بين شركة «سي آند دي» ودولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن منتجاتنا الفولاذية عالية الجودة ستسهم في تطوير ونمو الصناعات المختلفة في المنطقة».

ومن شأن الشراكة بين«كوناريس» و«سي آند دي» أن تتيح للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات الحديد والصلب الصينية المعروفة بجودتها العالية، على نحو يلبي المتطلبات المتزايدة لمختلف الصناعات، بما في ذلك البناء وتطوير البنية التحتية والتصنيع، ومن المتوقع أن يعمل هذا التعاون على تعزيز التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهل التبادل السلس للسلع والخدمات بين الطرفين.

وشهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة، مما يرفع الطلب على منتجات الحديد إلى آفاق جديدة. وبفضل منشآتها الإنتاجية المتطورة والتزامها بالتميز تتمتع كوناريس بمكانة جيدة تؤهلها لتلبية هذا الطلب. ومن شأن التعاون مع شركة «سي آند دي» أن يمكن كوناريس من توسيع محفظة منتجاتها، وضمان إمدادات ثابتة من منتجات الصلب الصينية عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمنطقة.

وتبقى كوناريس ملتزمة بدعم رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومن خلال الشراكة مع«سي آند دي»، ترسخ كوناريس التزامها بتوطيد علاقاتها الدولية، من أجل دفع عجلة الابتكار وتقوية الاقتصادات، والمساهمة في ازدهار منطقة الخليج بشكل عام.

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