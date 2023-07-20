تعرف إلى آلية احتساب زيادة إيجار العقار في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي آلية احتساب نسب الزيادة الإيجارية السنوية على العقارات في دبي.

وأفادت الدائرة أنه إذ كان إيجار العقار أقل من قيمة السوق بنسبة لا تتجاوز 0 % لغاية 10 % فلا زيادة على الإيجار. أما إذ كان أقل من قيمة السوق بنسب تتراوح بين 11 % و 20 % فتكون نسبة الزيادة 5 %.

وإذ كان إيجار العقار أقل من قيمة السوق بنسب تتراوح بين 21 % أو 30 % فتكون الزيادة 10 %، وفي حال كان إيجار العقار أقل من قيمة السوق بنسب تتراوح بين 31 % و 40 % فتكون نسبة الزيادة 15 %.

وأما إذا كان إيجار العقار أقل من قيمة السوق بنسبة أعلى من 40 % فتكون الزيادة بنسبة 20 %.

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