الإمارات الأولى عالمياً في سرعة البيانات المتحركة

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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حافظت الإمارات على تصدرها عالمياً أسرع شبكات الاتصالات في نقل البيانات المتحركة بانتهاء النصف الأول من العام الجاري، ضمن لائحة ضمت 20 سوقاً متطورة على صعيد بيانات الإنترنت المتحرك، فيما تقدمت بالمقابل إلى المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت المتطور خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت بيانات حديثة لمؤشر «speedtest» أن شبكات مشغلي الإمارات حافظت على تصدرها عالمياً على مدار معظم فترات الأشهر الستة المنقضية من العام الجاري 2023، حيث حقق معدل السرعة للبيانات المتحركة على شبكات المشغلين المحليين للبيانات المتحركة معدلاً قياسياً خلال الشهر الماضي لتجاوز 200 ميجا بت في الثانية الواحدة وبفارق واضح عن أقرب منافسيه، والتي سجلتها أسواق خليجية نشطت في المقابل منذ بداية العام .

وتظهر بيانات المؤشر أن شبكات المشغلين المحليين أيضاً تواصل تحقيق فوارق ملحوظة عن سرعات الإنترنت المتحرك المتوفرة في الكثير من الأسواق النشطة حول العالم ومنها «النرويج» التي جاءت بسرعة 143.8 ميجا بت إلى جانب «بروناي» التي سجلت 129 ميجا بت و«كوريا الجنوبية» 125.2 ميجا بت والدنمارك 122.3 ميجا بت إلى جانب أسواق أخرى مثل «أروجواي» 116.3 ميجا بت و«هولندا» 108 ميجا بت.

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