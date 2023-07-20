«نخيل» تطلق مشروعاً عقارياً ضخماً جديداً في جزر دبي

المصدر: دبي ــ بشار باغ

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أطلقت شركة نخيل مشروع فندق ومساكن «ريكسوس» في جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً). وإلى جانب أهمية المشروع لتوسع القطاع الفندقي في دبي، يشكل إضافة جديدة لمشهد العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في دبي التي تشهد إقبالاً واسعاً وتوسعاً في الشراكات بين المطورين العقاريين والعلامات التجارية للمجموعات الفندقية إلى جانب علامات المنتجات الفاخرة.

ويأتي «ريكسوس» في إطار الرؤية الجديدة لمشروع جزر دبي، الذي تطوره شركة نخيل، والذي يتألف من 5 جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً. وستحتضن الجزر أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، كما سيتم بناء 38 ألف وحدة سكنية جديدة في مشروع جزر دبي.

ويضم «وحدات سكنية متاحة للتملك الحر تشمل شققاً تحمل علامة «ريكسوس» منها شقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس، إلى جانب 10 فلل مستقلة مطلة على الشاطئ مباشرة.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع والتي سيتم إطلاقها لاحقاً مجمعاً سكنياً إضافياً.

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