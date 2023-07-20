رينيسانس تستحوذ على «جي إل إديوكيشن»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت رينيسانس، الشركة المتخصصة في حلول تكنولوجيا التعليم، عن استحواذها على مؤسسة «جي إل إديوكيشن»، المتخصصة في التقييمات البنائية، والتي تقدم خدماتها للمدارس في المملكة المتحدة والإمارات وأكثر من 100 دولة حول العالم.

وتتشارك رينيسانس و«جي إل إديوكيشن» الرؤية ذاتها حول أهمية التكنولوجيا والبيانات باعتبارها من الأدوات الفعالة للمساعدة في تطوير وتوفير تجربة تعليم تتمحور حول احتياجات كل طفل. ويهدف الطرفان إلى دمج خبراتهما في تكنولوجيا التعليم لتزويد المعلمين بمجموعة من البيانات والتحليلات المحسّنة التي تمنحهم رؤية أفضل وأشمل حول إمكانات كل طفل ومستوى تطوره الأكاديمي.

ويدعم الاستحواذ أهداف رينيسانس في تسريع مستوى نمو وتعلم الطلبة على نطاق دولي عبر مجموعة من الحلول المتكاملة. ومن خلال دمج خبراتها مع «جي إل إديوكيشن»، ستكون رينيسانس قادرة على الوصول إلى شريحة أكبر من الطلبة والمعلمين، وتزويدهم بالحلول التعليمية التي ترتقي بجودة التعليم وأداء الطلبة.

وقال كريس بولكي، الرئيس التنفيذي لشركة رينيسانس: «ستزوّد التقييمات البنائية من «جي إل إديوكيشن»، إلى جانب حلول التعليم المتطورة من رينيسانس، المعلمين والمدارس بإمكانات أكبر وبيانات أكثر شمولاً لتحسين تجربة التعليم على نحو يلبي احتياجات كل طالب.

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