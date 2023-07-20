«المنتدى الاقتصادي»: اعتماد كبير للإمارات على التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: دبي – نهى حوّا

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أفاد مقال منشور في موقع «منتدى الاقتصادي العالمي» أن الشرق الأوسط يتبنى الثورة الرقمية وسيستفيد منها بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإمارات، كما العديد من دول مجلس التعاون ، تتبنى استراتيجيات تنويع اقتصادي طموحة تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز، وأن الإمارات تحديداً حددت رؤى اقتصادية تنطوي على الاعتماد الكبير على التكنولوجيا المتقدمة.

ولفت إلى تصدر الإمارات إلى جانب السعودية الاستثمار الدولي في مراكز البيانات، مشيراً كمثال توسيع «أمازون ويب» مراكز بياناتها واسعة النطاق لتشمل الإمارات في أغسطس 2022.

كما أشار المنتدى إلى عوامل عدة تعزز سوق تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، حيث يقدر بعض المحللين وصوله إلى 95 مليار دولار بحلول عام 2025، ما يخلق فرصاً على عدة جبهات من زيادة الإنتاجية في الصناعات التقليدية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والرعاية الصحية إلى مسارات وظيفية جديدة تماماً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأتمتة.

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