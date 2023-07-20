788 منشأة جديدة بغرفة رأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف محمد حسن السبب المدير العام لغرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، عن تسجيل 788 منشأة جديدة بعضوية الغرفة، خلال النصف الأول من عام 2023، منها 98 منشأة بالمناطق الحرة و55 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، كما بلغ عدد الرخص المجددة 9051 منشأة، خلال الفترة نفسها، وتصدر شهر مايو بتسجيل 148 منشأة، تلاه شهر يناير بـ 143 منشأة، ثم شهر مارس بـ 139 منشأة.

وأشار إلى أن المنشآت المسجلة في الغرفة، خلال النصف الأول من العام الحالي توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة، والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 59 منشأة جديدة، ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 7 %، كما سُجلت 32 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4 %، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 123 منشأة بنسبة 16 %، تلتها الدرجة الثانية، والتي سُجلت فيها أكبر عدد من المنشآت، خلال الفترة المذكورة أعلاه بتسجيل 291 منشأة بنسبة 37 %، ثم الدرجة الثالثة، والتي وصلت نسبتها إلى 33 %، بواقع 263 منشآت، في حين سُجلت 20 منشأة في الدرجة الرابعة، بنسبة 3 %.

وقال: استحوذت المنشآت الفردية على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني، خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت حصتها 32.4 % وبواقع 255 عضوية جديدة، تلتها المواطن وكيل خدمات بعدد 238 منشأة جديدة بنسبة 30.2 %، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 180 منشأة جديدة بنسبة 22.8 %.

واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة، بنسبة 49.9 % بإجمالي 729 منشأة، في حين احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة، والتي بلغ عددها 135 عضوية بنسبة 9.2 %. وجاء قطاع التشييد في المركز الثالث بتسجيل 124 عضوية جديدة بنسبة 8.5 %.

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