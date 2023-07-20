إنجاز مشروع «بن غاطي كانال» بدبي قبل الموعد المحدد

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت بن غاطي للتطوير، حصولها على شهادة إنجاز لمشروع «بن غاطي كنال» قبل الموعد المحدد نهاية العام 2023. ويأتي هذا الإنجاز بعد إطلاق المشروع في تاريخ 22 يونيو من سنة 2022 وإنجازه بشكل كامل في أقل من سنة، وبأعلى معايير الجودة والتشطيبات.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: يسعدنا الإعلان عن تسليم مشروع بن غاطي كانال وهو أحد أحدث مشاريعنا العقارية في دبي حيث كان مقرراً الانتهاء منه وتسليمه في أواخر عام 2023.

وأكد أن سوق دبي العقاري يحافظ على توقعات قوية للطلب خلال العام 2023، مما يؤهله لتسجيل مستويات قياسية للبيع، ويشجع المطورين العقاريين على إطلاق مزيد من المشاريع العقارية الفاخرة.

يقع المشروع في منطقة الخليج التجاري في دبي، التي تضم عدداً كبيراً من الأبراج السكنية والتجارية، يقع بها القناة المائية ومرسى اليخوت والفلل العائمة والحدائق، وتضم العديد من الفنادق الفاخرة والمطاعم الفخمة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نصف مليار درهم، ويتكون من 22 طابقاً سكنياً و293 وحدة سكنية بأنظمة ذكية.

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