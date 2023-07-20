«أرادَ» تطلق المرحلة السابعة والأخيرة من مجتمع مسار

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «أرادَ»؛ شركة التطوير العقاري في الإمارات، حي سرو، الذي يشكل المرحلة السابعة والأخيرة من مجتمع مسار السكني العملاق بضاحية السيوح في الشارقة الجديدة، وجاء إطلاق المنازل الفاخرة البالغ عددها 597 نتيجة لتنامي اهتمام المستثمرين في المساكن المستوحاة من الطبيعة، والمخطط الرئيسي الحائز الجوائز، حيث تم بيع 813 فيلا ومنزلاً ريفياً، وبقيمة وصلت إلى 2.34 مليار درهم، في مسار خلال النصف الأول من عام 2023 وحده.

ويضم حي سَرو منازل ريفية استثنائية من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وفللاً أنيقة من أربع وخمس وست غرف نوم، بما في ذلك فلل سَرو فوريست الفاخرة، وتم تجهيز جميع المنازل في سَرو بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية. وتتمتع الفلل الكبيرة بمزيد من الخصوصية، والعديد من الصالات، والتراسات الواسعة، والمسابح الرائعة، ومن المخطط الانتهاء من جميع المنازل في حي سَرو خلال الربع الثاني 2026.

وقال شيمي ماثيو، الرئيس المالي للمجموعة في أرادَ: «الاهتمام الكبير للمشترين والمستثمرين بمجتمع مسار، منذ إطلاقه جعل منه أحد المجتمعات الأكثر شعبية، ومبيعاً في الإمارات بأكملها، ويمثل سَرو آخر فرصة للاستثمار في مسار، وبالتالي نتوقع طلباً مرتفعاً على الفلل والمنازل الريفية في هذا الحي».

ويقع حي سَرو بالناحية الشرقية من مَسار، حيث لا تبعد منازله أكثر من دقائق قليلة سيراً على الأقدام عن المنطقة المركزية بالمجتمع المتكامل، والتي تتضمن العديد من مرافق الترفيه والاستجمام ونوادي اللياقة البدنية.

ويجري العمل حالياً على بناء المنازل البالغ عددها 1,416، ضمن المراحل الثلاث الأولى من مجتمع مَسار، سنديان وكايا وروبينيا، حيث من المخطط تسليم أول باقة من المنازل بالمشروع هذا العام، كما ستتم ترسية العقود الإنشائية للمراحل الرابعة والخامسة والسادسة، أزاليا وسراي وسيكويا، خلال الشهور القليلة المقبلة. وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية بمجتمع مَسار 9.5 مليارات درهم، ويضم 3 آلاف فيلا ومنزل ريفي فاخر، تنتشر في 7 أحياء سكنية مسورة، يربط بينها محور مركزي أخضر مع أكثر من 50 ألف شجرة.

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