«سيدات أعمال عجمان» ينظم ورش عمل ضمن برنامج «صيفنا سعادة»

المصدر: (عجمان – وام)

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ينظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان ورش عمل متنوعة ضمن برنامج «صيفنا سعادة». وذكرت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أنه تم اعتماد خطة فعاليات صيفية شاملة تضم مجموعة واسعة من الورش والدورات التفاعلية المتخصصة لتعزيز الجانب العملي والتعليمي لدى شريحة كبيرة من السيدات والفتيات، موضحة أن المجلس يشارك في البرنامج الوطني «صيفنا سعادة» بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية لتوعية وتثقيف جيل واعٍ من الفتيات المنتسبات للبرنامج والعمل على تطوير مهاراتهن وتوسيع معارفهن في مجال ريادة الأعمال وإرشادهن حول أُسس اختيار المشاريع الناجحة وآليات تنفيذها وإدارتها وتسويق منتجاتها.

وأفادت بأن المجلس استهل مشاركته في برنامج «صيفنا سعادة» بورشة «الصناعة المستدامة»، والتي نظمها في مقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بمشاركة نحو 20 متدربة حيث تضمنت الورشة جلسة عصف ذهني للتعرف على ماهية الاستدامة وجهود الإمارات في هذا المجال، وأهمية ربط الاستدامة بالمشاريع والمنتجات للحفاظ على الموارد.

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