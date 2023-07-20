«سفلز»: دبي تتصدر عالمياً بارتفاع قيم المنازل الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت دبي عالمياً في ارتفاع قيم المنازل الفاخرة، بعد تسجيل نسبة زيادة قدرها 11.2 %، وذلك حسب دراسة أعدتها شركة سفلز للاستشارات العقارية. وتضمنت الدراسة تحليلاً لأداء 30 من المدن الأبرز حول العالم.

وأوضحت دراسة «سفلز» أن دبي شهدت زيادة قيم المنازل الفاخرة إلى متوسط قدره 800 دولار أمريكي للقدم المربع، في الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بالأسعار في نهاية ديسمبر. وأضافت إنه من المرجح أن تحتفظ المدينة بصدارتها لبقية العام.

نمو متوقع

وقال بول توستيفين، مدير الأبحاث في «سفلز» العالمية: «استمر التباطؤ في أسواق المبيعات - المسجل لأول مرة في النصف الثاني من العام الماضي - حتى عام 2023، في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي العالمي». وأوضح أنه رغم ذلك، فإنه من المتوقع أن تنجح بعض المدن في تجنب هذا التباطؤ، مشيراً إلى أن دبي تقود هذا المسار في ظل نمو متوقع يتراوح بين 6 - 7.9%.

وبحسب الدراسة كانت وتيرة الزيادة في أسعار العقارات الفاخرة في دبي في النصف الأول أكثر من ضعف وتيرة الزيادة في مومباي صاحبة المركز الثاني، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.3 % إلى 1100 دولار أمريكي للقدم المربع، تليها كيب تاون بنسبة 3.3 %.

بموازاة ذلك، شهدت 9 مدن بما في ذلك شينزن ونيويورك وباريس وسيول انخفاض أسعار المنازل الفاخرة بنسبة تتراوح بين 0.6 %- 3.7 %، فيما كانت لندن المدينة الوحيدة التي لم تتغير فيها أسعار المنازل الفاخرة خلال هذه الفترة.

وبشكل عام، نمت أسعار المساكن الرئيسية بنسبة 1.1 %، حيث سجلت 20 مدينة نمواً يتراوح بين 0.1 % و11.2 % في هذه الفترة. ويعزى التباطؤ في مبيعات المنازل الفاخرة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق مثل: الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وسنغافورة، وهونغ كونغ وأستراليا وتايلاند، وغيرها.

الأصول الأفضل

وقالت الدراسة: «المشترون أقل نشاطاً وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وعدم وجود أسهم عالية الجودة، فيما لا تزال الأصول الأفضل في فئتها تعمل بشكل جيد، مما يخلق فرصة لتطورات جديدة في هذا القطاع السكني».

وتشير «سفلز» إلى أن أسعار المساكن الرئيسية في هونغ كونغ، تقدر في المتوسط بـ 4110 دولارات للقدم المربع، وتزيد على مرة ونصف عن ثاني أغلى سوق: نيويورك بسعر 2670 دولاراً للقدم المربع. وفي النصف الأول من عام 2023، سجلت أسعار المنازل الفاخرة في هونغ كونغ ارتفاعاً بنسبة 1.8 %، ومن المرجح أن تتقلب بين النمو الثابت وزيادة بنسبة 1.9 في المائة في بقية العام.

وسجلت مدن آسيا والمحيط الهادئ النمو الأعلى في أسعار العقارات الفاخرة. وانفردت ميامي بكونها المدينة الأمريكية الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً بأسعار المنازل الفاخرة في النصف الأول بنسبة 1.1 %.

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