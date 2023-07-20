«فلونت فاينانس» الأمريكية تبدأ عملياتها في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي — البيان)

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أعلنت شركة البلوكتشين، «فلونت فاينانس»، الأمريكية المتخصصة في تطوير البنية التحتية لتوكنات الإيداع (الرموز المميزة) والعملات المستقرة منخفضة المخاطر، عن توسعها الاستراتيجي في المنطقة، ببدء عملياتها في أبوظبي. وتجسد هذه المبادرة تعزيز الشركة لمشهد التمويل التجاري والمدفوعات عبر الحدود، ودعم سعي الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.

وقال برادلي ألغود الرئيس التنفيذي لشركة فلوينت فاينانس: «وضعت الإمارات نفسها على عرش قطاعي الأصول الرقمية والتكنولوجيا العالمية من خلال مبادراتها المميزة التي تركز على المنطقة الاقتصادية، وتوسعها في مشهد التجارة العالمية». وتقدم توكنات الإيداع، والتي تعد شكلاً جديداً من أشكال الأصول الرقمية، بديلاً مبتكراً للعملات المستقرة التقليدية. وعلى عكس العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية التقليدية، فإن توكنات الإيداع مدعومة بودائع فعلية في البنوك.

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