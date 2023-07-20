أسواق الأسهم تنتظر دفعة من «النتائج»

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تنتظر الأسهم، دفعة من النتائج، إذ تخلت أسواق الأسهم عن مكاسبها في بداية جلسة أمس، وأغلقت على تراجع، إذ انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.85% عند 3987 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.33% إلى 9665 نقطة.

وتجاوزت السيولة حاجز 1.3 مليار درهم 979 مليون درهم في سوق أبوظبي و300 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وعاود سهم «الفردوس» تصدر ارتفاعات سوق دبي المالي بنمو 4.4% تلاه «الخليج للملاحة» 1.46% فيما و«سلامة» 0.68% و«مصرف عجمان» 0.49% بينما حقق سهم «سالك» نمواً 0.31%.

مقابل ذلك كانت أسهم شركات القطاع المالي والتأمين أبرز المتراجعين في السوق منها تراجع سهم «الوطنية للتأمين» 10% و«بي إتش إم» 8.33% و«اكتتاب» 3.05% و«بنك السلام» 3.01% و«دار التكافل» 2.81%، و«إعمار للتطوير» 2.8%.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، كان أبرز المرتفعين سهم شركة «فودكو» بنمو 14.8% و«اي اس جي» 8.27% و«ريسبونس القابضة» 3.18% و«البنك العربي المتحد» 2.54% و«غذاء» 2.2%. بينما كان «الإمارات للتأمين» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي بنسبة 9.89% تلاه «هيلي» 9.8% و«حياة للتأمين» 2.7% و«إشراق» 1.9% و«امستيل» 1.86%.

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