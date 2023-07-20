ورشة حول مشروع الخطة المالية لحكومة عجمان 2024-2026

المصدر: عجمان - (وام)

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نظمت دائرة المالية في عجمان، ورشة عمل توعوية لشرح تعميم إعداد مشروع الخطة المالية لحكومة عجمان للسنوات 2024-2026 والتدريب على نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية في الإمارة.

وهدفت الورشة إلى تعريف المختصين بإعداد مشروع الموازنة في الجهات الحكومية في إمارة عجمان، بأهم التغييرات الواردة في التعميم الذي صدر بشأن إعداد مشروع الخطة المالية، وتمكينهم من إعداد خطط مالية فعّالة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما يفضي إلى تحقيق أعلى مستويات التميُّز في الأداء المالي على مستوى حكومة الإمارة.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تعميم إعداد مشروع الخطة المالية لحكومة عجمان جاء لضمان إعدادها بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الحكومية، وأن التحديات الاقتصادية لن تعرقل مسيرة الحكومة التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة بما يعزز مستوى جودة الحياة في الإمارة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، مع استهداف التوزيع المناسب للموازنة بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يركز على الأولويات التنموية، والاستغلال الأمثل للموارد.

من جانبه قال خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، إن هذه المبادرة تصبُّ في إطار تضافر الجهود والعمل المشترك مع جميع الجهات الحكومية؛ لتحقيق رؤية الدائرة في ترسيخ منظومة مالية حكومية رائدة تمكن إمارة عجمان من تعزيز تنافسيتها.

حضر الورشة 40 موظفاً ومسؤولاً من الكوادر المالية لدى جميع الدوائر الحكومية في الإمارة، واطّلعوا على مجموعة من المحاور المرتبطة بأسس وتوجهات إعداد مشروع الخطة المالية شملت التغييرات في آلية إعداد الخطة، والجدول الزمني لإعداد مشروع الخطة المالية، وأهمية تكامل التخطيط المالي بين جميع الدوائر المعنية، واستمعوا إلى شرح حول آليات إعداد الخطة المالية من خلال نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي، فضلاً عن تدريبهم على استخدامه.

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