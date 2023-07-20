14.7 مليون درهم أرباح «بي اتش أم كابيتال» النصفية بنمو %63.4

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بي اتش أم كابيتال للخدمات المالية، إحدى المؤسسات المالية في أسواق رأس المال بالإمارات، عن زيادة صافي أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 63.4 % لتسجل 14.78 مليون درهم مقارنة بـ 9 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة الملحوظة نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر الإيرادات، ومكانتها كمزود رائد في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية المتطورة للعملاء.

وحققت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الأصول 10% إلى 831.6 مليون درهم مقارنة بـ 757.1 مليون درهم في نهاية 2022، كما شهد العائد من عمولات التداول ورسوم الاستشارات زيادة بنسبة 44% ليسجل 33.9 مليون درهم مقارنة بـ 23.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ساهمت مصادر الدخل الأخرى من بينها إيرادات التمويل والتداول على الهامش في ارتفاع بنسبة 52% في العائد من تمويل الهامش ليصل إلى 17.06 مليون درهم مقارنة بـ 11.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليقفز إجمالي العائدات بنسبة نمو 42 % ويسجل 58.8 مليون مقارنة بـ 41.4 مليون درهم في النصف الأول من 2023، فضلاً عن استحواذ «بي اتش أم كابيتال» على 3254 من حسابات المستثمرين الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام، بارتفاع 103% عن عدد الحسابات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش أم كابيتال للخدمات المالية: «نفخر بتحقيق هذه الزيادة الإيجابية في صافي أرباح الشركة، وتعكس هذه النتائج في النصف الأول من العام الجاري الأداء القوي في جميع خدماتنا وفرص النمو الكبيرة التي ترسخ المكانة الرائدة للشركة وتميزها بالجودة ساهم في الوصول لهذه النتائج التزام الشركة بضمان اتباع أفضل الممارسات المهنية مع توفير أفضل بيئة عمل واعتماد وتنفيذ استراتيجية فعالة للاستثمار، بالإضافة إلى توافق خدماتنا مع الممارسات العالمية».

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