التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية محور ندوة لغرفة تجارة دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، مؤخراً ندوة إلكترونية حول «التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية»، بحضور 216 مشاركاً.

وجاء تنظيم الندوة كونها جزءاً من سلسلة ندوات «المعرفة المستدامة»، التي ينظمها المركز، ووفرت الندوة رؤى وإرشادات قيمة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل الأخضر، واستقطاب مشاريع الاستثمار الأخضر، ومشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع المشاركين على دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجياتهم الاستثمارية، كما تناولت الندوة تحديات التمويل المستدام والحلول المحتملة للتغلب عليها.

وسلط مركز أخلاقيات الأعمال خلال الفعالية الضوء على النمو الملحوظ لقطاع التمويل الأخضر محلياً وعالمياً، وزيادة مشاركة قادة المستقبل في مواجهة تحديات الاستدامة، مستعرضة كذلك السلسلة القادمة من فعاليات وبرامج مركز أخلاقيات الأعمال، والتي ستتوج باستضافة أسبوع الاستدامة في الربع الأخير من العام.

وتضمنت الندوة رؤى قيمة، قدمها متحدثون يمثلون مؤسسات وشركات مرموقة منها بنك المشرق و«شركة انرتك القابضة»؛ شركة «ديلويت الشرق الأوسط»، حيث تطرق المتحدثون إلى أهمية التمويل المستدام والزخم ،الذي اكتسبه خلال العامين الماضيين.

وأفاد استبيان أجري خلال الندوة بأن المشاركين يتمتعون بفهم عام للتمويل الأخضر، وواجهوا بعض التحديات في الوصول إليه لدعم مشاريع الاستدامة الخاصة بهم.

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