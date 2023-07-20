«ساستيناليتيكس» ترفع تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نجاحه في تحسين درجة تصنيفه على مؤشر مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بحسب وكالة «ساستيناليتيكس» المتخصصة عالمياً في مجال تقييم المؤسسات على أساس أدائها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتحسن إجمالي تصنيف المخاطر للاستدامة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى المصرف من 34,25 في عام 2022 إلى 29,6 في عام 2023، ما يعد تقدماً كبيراً ارتقى بتصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي على مؤشر المخاطر من فئة «المخاطر العالية» إلى فئة «المخاطر المتوسطة. وجاء نجاح المصرف في الارتقاء بالتصنيفات، بفضل التحسن، الذي طرأ على ممارسات الكشف عن البيانات وتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والجهود المستمرة لإدارة المخاطر بشكل فعال، وتُقاس النتائج على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعكس التصنيفات المنخفضة انخفاض في المخاطر.

وقالت لميا حريز، مدير إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعكس تحسن تصنيفات المصرف الخطوات الواسعة، التي قطعناها في رحلتنا نحو تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونفخر بما تحقق من تقدم على مسار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وما اتخذناه من إجراءات في هذا المجال سواء كان بمجال تقليل البصمة الكربونية أو تعزيز نطاق التنوع والشمولية أو بمجال دمج الاستدامة بنموذج أعمالنا. وشهدنا العام الماضي تقدماً ملحوظاً لبنود «خطتنا للمستقبل المستدام»، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، بدءاً من تنفيذ «إستراتيجيتنا المستقلة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» الممتدة 3 سنوات».

وخلال 2022، سجل المصرف انخفاضاً بنسبة 26% بكثافة استهلاك الطاقة. كما خصص 1.7 مليار دولار لتمويل المشاريع المستدامة في إطار التمويل الأخضر.

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