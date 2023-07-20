«رُوّاد الشارقة» تناقش فرص الاستثمار الصناعي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أمس أمسية بعنوان «اصنع في الشارقة» بمنطقة مويلح، قدمها الخبيران المستشار المالي د. عبدالله العوضي، والمستشار في مجال تنمية المشاريع جاسم البستكي، بحضور 30 من رواد ورائدات الأعمال المهتمين بالعمل الصناعي.

وأشار حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، إلى أن الجاذبية التي يتمتع بها القطاع الصناعي في الإمارات وإمارة الشارقة، بفضل البنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المرنة، والتسهيلات الإدارية واللوجستية، تشكل عنصراً مهماً لإطلاق المشاريع الريادية المبتكرة في هذا المجال. وأوضح أن الشارقة تحتضن 33 منطقة صناعية مزودة أحدث المرافق والخدمات، إضافة إلى 6 مناطق حرة. ويعد القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة 16.7%، كما أن 35% من المصانع في الإمارات تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها.

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