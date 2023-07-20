شراكة واتفاقية تمويل بين «نايتيف» و«سايفر كابيتال»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «نايتيف»، وهي شركة مبتكرة متخصصة في طبقات البنية التحتية المالية، وشركة «سايفر كابيتال»، صندوق رأس المال الاستثماري في مجال الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها الإمارات، عن إبرام شراكة واتفاقية تمويل جديدتين، حيث ستقوم «سايفر كابيتال» بالاستثمار في «نايتيف».

وتوفر «نايتيف» حلولاً مبتكرة تحول عمليات التداول إلى ميزات مدمجة، إلى جانب إمكانية تحويل أي تطبيق بسلاسة إلى منصة تداول متكاملة، من خلال دمج مزودي السيولة من المستوى الأول وإنتاج رسوم تداول ملموسة.

وبموجب هذه الشراكة، ستحصل «نايتيف» على الموارد اللازمة للمضي قدماً في جهود تطوير منتجاتها، والتركيز على المرونة والتنظيم المعياري وقابلية التشغيل البيني. ويمكن للمشاريع الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لشركة «نايتيف» لتكتسب تحكماً كاملاً بتجربة المبادلة الخاصة بها، بما يشمل واجهة المستخدم ونموذج التسعير وإعدادات إدارة المخاطر ورسوم المبادلة. ونجحت «نايتيف» في توفير هذه الميزات من خلال واجهة سهلة الاستخدام قائمة على الويب، تبسط تعقيدات وإجراءات العقود الذكية الأساسية وواجهات برمجة التطبيقات. ويعود ذلك بنتائج ملموسة على التطبيقات من خلال تعزيز تجربة المستخدمين، وتحسين كفاءة رأس المال وتوفير سيولة أكبر ومصدر غير مسبوق للعائدات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز