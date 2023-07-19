أحمد بن سعيد: مطار دبي يوفر بيئة صديقة للجميع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نفخر بمطار دبي لحصوله على اعتماد تحسين إمكانات الوصول من المجلس الدولي للمطارات (ACI)».

وأضاف سموه: «تسهم مبادراتنا الرائدة لأصحاب الهمم في تحقيق رؤية دبي لتكون المدينة الرائدة عالمياً في توفير بيئة صديقة للأشخاص ذوي القدرات المختلفة».

وأوضح سموه، نحن ملتزمون بتطوير مرافق المطار والخدمات التي تكون متاحة وشاملة للمسافرين وعمال المطار والزوار وكبار السن.

وحصل مطار دبي الدولي على اعتماد مجلس المطارات الدولي، ضمن برنامجه لاعتماد تحسين إمكانات الوصول، وهي المبادرة الأولى من نوعها، التي تكرّم جهود المطارات العالمية الملتزمة بتسهيل إجراءات السفر للمسافرين من أصحاب الهمم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز