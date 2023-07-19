«صندوق المعاشات الكندي» يعتزم استثمار مليارات الدولارات في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة بأن صندوق المعاشات الكندي، والمعروف اختصاراً باسم «سي دي كيو بي» يبحث استثمار مليارات الدولارات لزيادة حصته في بعض من أهم الأصول المتعلقة بالشحن والخدمات اللوجستية في دبي.

وأوضحت الوكالة أن الصندوق الاستثماري الكندي بصدد مباحثات حالياً لزيادة حصص الأقلية التي يمتلكها في كلٍ من «ميناء جبل علي»، أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط، «المنطقة الحرة لجبل علي»، و«مجمّع الصناعات الوطنية»، وجميعها تخضع لإدارة مجموعة «دي بي ورلد».

وذكرت الوكالة أن «سي دي كيو بي» يخوض مباحثات أيضاً مع بنوك لتمويل صفقات مُحتملة. وأفادت الوكالة بأن المباحثات بشأن زيادة حصص «سي دي كيو بي» في الأصول الثلاثة لا تزال جارية، ولم يجرِ بعض اتخاذ قرارات بشأن حجم الاستثمار الذي سيرصده الصندوق لزيادة هذه الحصص.

ومن الجدير بالذكر أن «سي دي كيو بي» يدير عدة صناديق حكومية وشبه حكومية لاستثمار مستحقات المتقاعدين، وكذلك برامج للتأمينات في مقاطعة «كيبيك» الكندية. وكان الصندوق قد اشترى حصص الأقلية في أصول دبي المذكورة الثلاثة بموجب صفقة أبرمها مع «دي بي ورلد» في يونيو من العام الماضي، وأسس معها صندوقاً مشتركاً، حيث استثمر في الصندوق مبلغ خمسة مليارات دولار للاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 22 % في الأصول الثلاثة، بينما بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 23 مليار دولار.

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