عشرات الرحلات الجوية اليومية بين الإمارات و تركيا تعزز التعاون الاقتصادي والحركة السياحية

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يعكس نشاط حركة الطيران بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا حيوية العلاقات الاقتصادية و الحركة السياحية و والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تعتبر الناقلات الوطنية بوابة حيوية لتعزيز الحركة السياحية بين البلدين واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار، في ظل تسيير عشرات الرحلات اليومية التي تتيح المزيد من المرونة والراحة للمسافرين.

ونجحت الشركات الوطنية في تلبية الطلب المتزايد على السفر ما بين الإمارات وتركيا واستعادة طاقتها خلال الفترة الماضية.

و تؤكد شركات الطيران المحلية، أن السوق التركي يمثل أحد أهم الوجهات التي تقصدها وأن حركة السفر إلى الوجهات التركية تشهد نمواً كبيراً.

و قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها في إطار سعيها لتعزيز علاقات النقل الجوي وزيادة الفرص لتعزيز التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي مع دول العالم فإن اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا في عام 1986، تعتبرالإطار القانوني الذي يحكم علاقات النقل الجوي ويتم من خلاله تسيير رحلات جوية بين البلدين.

و أوضحت أن الناقلات الوطنية لدولة الإمارات تشغل 157 رحلة أسبوعياً من مطارات الدولة بينما تسير الشركات التركية 80 رحلة أسبوعياً إلى مطارات الدولة ليصبح مجموعها 237 رحلة أسبوعياً بين البلديين.

و بلغ عدد المغادرين من مطارات الدولة إلى مطارات تركيا خلال النصف الأول من هذا العام (448,487) مسافرا وعدد القادمين (565,318) بينما كان عدد المسافرين العابرين عبر مطارات الدولة (459,313) مسافرا.

و أشارت الهيئة إلى التنسيق المستمر بين سلطات الطيران المدني في البلدين لدفع هذه العلاقات الى مستويات أعلى حيث تم توقيع أخر مذكرة تفاهم لزيادة الرحلات بين البلديين في عام 2022 وتعتبر تركيا وجهة سياحية لمواطني الدولة والمقيمين فيها فيما تعتبر الامارات سوقا تجاريا مهما لتركيا.

- الاتحاد للطيران.

و تسير الاتحاد للطيران رحلاتها إلى وجهة واحدة في تركيا هي اسطنبول، وذلك من خلال 10 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي،

وكانت الناقلة قد دشنت أولى رحلاتها إلى تركيا في يونيو من العام 2009.. وتخدم السوق التركية حالياً بطائرات من طراز إيرباص 231 وبوينغ 787.

- طيران الإمارات.

و بدأت طيران الإمارات خدمة تركيا مبكراً، وأصبحت اسطنبول في عام 1987، أي بعد أقل من عامين من تأسيس طيران الإمارات، المحطة رقم 10 على شبكة خطوط الناقلة، التي تغطي اليوم 140 وجهة عالمية في القارات الست.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 3 رحلات يومية إلى إسطنبول، وتتمتع جميعها بنسبة إشغالٍ عالية للمقاعد على مدار العام .

وكانت طيران الإمارات قد نظمت في فبراير 2023 جسراً جوياً، بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، لنقل الإمدادات العاجلة والمواد والمعدات الطبية لدعم جهود الإغاثة على الأرض وأنشطة البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزل الذي ضرب تركيا وسورية ، كما نقلت الكثير من المسلتزمات و الخيام العائلية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ومستلزمات طبية ومواد إيواء مقدمة من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي .

- فلاي دبي أكبر ناقلة إلى تركيا

و بدأت فلاي دبي رحلاتها إلى تركيا في عام 2010 بإطلاق رحلات يومية إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي.

وتسير فلاي دبي اليوم رحلات إلى خمس وجهات تشمل أنقرة وبودروم وطرابزون إضافة الى مطارين في اسطنبول وهما صبيحة ومطار اسطنبول الدولي.

وستقوم الناقلة خلال فترة ذروة السفر بين يونيو وسبتمبر 2023، بتشغيل ما يصل إلى 102 رحلة أسبوعية بين مطار دبي الدولي والوجهات الخمس التي تخدمها في تركيا لتوفر خيارات سهلة للمسافرين خلال موسم العطلات .

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي "يعد السوق التركي أحد الأسواق الهامة ضمن شبكة فلاي دبي، ونخدمه اليوم برحلات يومية الى خمس وجهات مع انطلاق رحلات الوجهات الموسمية منذ يونيو الماضي".

وأضاف عبيدالله : “ ما زلنا نشهد نموا في عملياتنا من وإلى مختلف الوجهات في السوق التركي خلال موسم الصيف ”.

- العربية للطيران.

وتسيّر العربية للطيران رحلاتها إلى أربع وجهات في تركيا عبر مطاري الشارقة الدولي وأبوظبي الدولي.

وتُشغل الناقلة 10 رحلات أسبوعياً من مطار الشارقة باتجاه إسطنبول، ورحلة يومياً من الشارقة إلى مطار صبيحة كوكجن.

فيما تتوزع الرحلات الموسمية عن طريق مطار الشارقة بواقع رحلة يومية إلى أنطاليا، وثلاث رحلات يومية إلى طرابزون.

أما طيران العربية وعبر مطار أبوظبي، فتسير أربع رحلات أسبوعية إلى مطار صبيحة كوكجن.

- ويز إير.

و بدأت ويز إير أبوظبي الناقل الوطني منخفض التكلفة تسيير رحلاتها من أبو ظبي إلى أنطاليا بداية شهر يونيو الماضي ، في أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

كانت ويز إير أبوظبي قد دشنت رحلاتها إلى تركيا وتحديداً إلى العاصمة أنقرة اعتباراً من يناير الماضي، وتعمل الرحلات إلى أنقرة أيام الثلاثاء والخميس والسبت أيضاً.

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