43 % نمو الشركات المرخصة الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية في النصف الأول

المصدر: ​دي- البيان

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أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص ما مجموعه 50 شركة جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، ما يمثل هذا زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت ترخيص 35 شركة.

كما يواصل سوق سندات الدين المدرجة في مركز دبي المالي العالمي النمو حيث يوجد حالياً ما مجموعه 169 من سندات الدين بقيمة قائمة تبلغ 112.5 مليار دولار متضمنة في القائمة الرسمية ومدرجة للتداول في ناسداك دبي، حيث تم إدراج 18 سند دين بقيمة إدراج تبلغ 8.7 مليارات دولار خلال 2023، تمثل 7 صكوك «بقيمة 4.6 مليارات دولار 11إلى جانب 11 من السندات التقليدية بقيمة 4.1 مليارات دولار .

كما كانت هناك زيادة قوية في إدراج السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية خلال النصف الأول من عام 2023، قام البنك الصناعي والتجاري الصيني «فرع سيدني»، بصفته جهة إصدار جديدة للسندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بإصدار سندات حيادية الكربون بقيمة 345 مليون دولار أمريكي، وبشكل عام، نما عدد إدراجات السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بشكل مطرد على أساس سنوي ليصل إلى ما قيمته 22.3 مليار دولار بقيادة البنوك الأجنبية والمصدرين السياديين والشركات المصدرة الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي، إيان جونستون إن الأشهر الستة الأولى من عام 2023 حافلة بالإنجازات ولنجاح لسلطة دبي للخدمات المالية حيث استمر الزخم في عدد طلبات الترخيص في عام 2022 حتى عام 2023، ونحن نشهد اهتماماً من الشركات القائمة في الإمارات العربية المتحدة والشركات العالمية العاملة في قطاع الصناديق والثروات والاستشارات، فضلاً عن الشركات المبتكرة التي تتطلع إلى الاستفادة من نظام الرموز المشفرة لدينا.

وأضاف: نشهد رغبة كبيرة من المؤسسات المالية المنشأة في مركز دبي المالي العالمي الساعية إلى تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضورها وأنشطتها في المركز، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً وشهادة على مدى جاذبية مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للأعمال وجاذبية إمارة دبي كموطن للإقامة والعمل.

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