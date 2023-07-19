«المالية» تطلق خدمة استرداد أرصدة بطاقات الدرهم الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت وزارة المالية من خلال موقعها الإلكتروني تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني.

ويتعين على من يرغب في استرداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات، الدخول إلى موقع وزارة المالية باستخدام الهوية الرقمية UAEPASS وتقديم طلب الاسترداد مرفقاً به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول.

كما يمكن الحصول على الدعم وطلب الاستفسارات من خلال مركز اتصال وزارة المالية أو على الرقم المجاني: 800533336، ومن خلال رقم التواصل المباشر 600525500 لخدمة العملاء في بنك أبوظبي الأول.

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