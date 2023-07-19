الجمعة عطلة بالأسواق المالية باستثناء بورصة دبي للذهب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (07) لسنة 2023 م، بشأن عطلة رأس السنة الهجرية 1445 هـ، فقد تقرر- وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي- أن تكون العطلة يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

أما بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فستستمر في العمل، خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول كما في المعتاد، سائلين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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