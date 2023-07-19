«دناتا» تتعامل مع 42 ألف طن من الزهور سنوياً

المصدر: أمستردام - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتعامل «دناتا»، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، مع ما يصل إلى 42 ألف طن من الزهور كل عام عبر مرافقها المتطورة للشحن الجوي في مطار أمستردام شيبول.

وتشمل هذه الشحنات 27 ألف طن من الزهور المستوردة التي تصل إلى القارة الأوروبية من الدول المصدرة الرئيسية في شرق أفريقيا وأميركا الجنوبية، وتشكل زهور الأوركيد والأقحوان والورود الجزء الأكبر منها، بالإضافة إلى 15 ألف طن من الزهور التي تُصدّر من هولندا سنوياً، مثل الجربرة والجبسوفيلا والفاوانيا المزروعة محلياً.

وتعد فترة الأسابيع الثلاثة السابقة ليوم الحب في فبراير أكثر أوقات العام ازدحاماً في شحن الزهور، حيث تصل العديد من طائرات الشحن كل يوم لنقل الزهور إلى مختلف الأسواق في أوروبا.

وقال جان فان أنروي، المدير التنفيذي لدناتا في هولندا: «يعد فهم متطلبات وتطلعات عملائنا والعمل بدأب على تلبيتها أمراً بالغ الأهمية، لضمان الحفاظ على نضارة المنتجات القابلة للعطب مثل الزهور، ما يتيح إطالة عمرها وتمكين العملاء من الحفاظ على القيمة. ويضمن فريقنا المؤهل ومرافقنا ومنشآتنا، التي تعد الأفضل من نوعها، مناولة المنتجات سريعة العطب بكفاءة عالية في مختلف مراحل عمليات النقل».

التحكم بالحرارة

ويشكل التحكم في درجة حرارة الزهور، وسرعة مناولتها مع الحد من تعرضها لأي عوامل خارجية، أبرز العوامل في الحفاظ على نضارتها في مختلف مراحل النقل، بدءاً من عمليات التفريغ من الطائرة، والنقل إلى مرافق دناتا ومنها إلى الشاحنات ووكلاء الشحن.

وتنجز فرق دناتا المحترفة تفريغ طائرة شحن بحمولة كاملة من الزهور وتحميلها على الشاحنات خلال حوالي 90 دقيقة فقط. كما توفر مرافق دناتا لسلسلة الشحن المبرّد في مركزها بأمستردام، مستودعات مبردة للحفاظ على نضارة الزهور قبل نقلها إلى السوق وبيعها بالمزاد وتوزيعها في جميع أنحاء أوروبا.

مناولة الشحنات

تقدم «دناتا» حالياً خدمات المناولة الأرضية ومناولة الشحنات لـ 37 ناقلة جوية في مطار أمستردام شيبول، بفريق عمل مكوّن من 1000 متخصص في مجال الطيران، يتعاملون مع 10 آلاف رحلة و540 ألف طن من الشحنات سنوياً. وتعمل دناتا على تعزيز عملياتها في هولندا بشكل كبير، حيث ستفتتح في عام 2024 مدينة دناتا للشحن في أمستردام، التي ستكون أحد أكبر المرافق من نوعها ومن أكثرها تقدماً، مع عمليات مؤتمتة بالكامل، كما روعي في تصميمها تلبية أرفع متطلبات الاستدامة والتصميم الصديق للبيئة.

وسوف تستخدم المنشأة، البالغة مساحتها 61 ألف متر مربع، أحدث التقنيات والمعدات، وتزيد طاقتها على التعامل مع 850 ألف طن من البضائع سنوياً، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب والمستحضرات الصيدلانية والبضائع الخطرة، والبريد والحيوانات الحية ومحركات الطائرات والمركبات.

وحظيت مرافق دناتا في أمستردام باعتماد مركز التميز التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي للمصادقين المستقلين في الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية CEIV Pharma. ويؤكد هذا الاعتماد قدرات دناتا المتميزة على نقل المنتجات الصيدلانية وفقاً لأكثر المعايير صرامة. كما حظيت دناتا بشهادة ممارسات التوزيع الجيدة GDP التي تحدد المعايير التي يتعين على الموزع الوفاء بها لضمان الحفاظ على جودة وسلامة الأدوية في مختلف مراحل سلسلة التوريد، ما يؤكد التزام دناتا بأرفع الممارسات وأعلى مستويات الجودة في مختلف جوانب الخدمة.

وتأسست دناتا، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز