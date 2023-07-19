363 % نمو الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد في أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي وصلت إلى 834.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، محققة نسبة نمو قياسية وصلت إلى 363% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ووفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل، تصدّرت المناطق الخمسة التالية القائمة لأعلى حصص للاستثمار في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأفراد، وهي: جزيرة السعديات بنسبة 34%، وجزيرة ياس 28%، الجرف بنسبة 12%، وجزيرة الريم بنسبة 11%، والشامخة بنسبة 8%.

وقال سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: «نحن مسرورون بالإعلان عن النمو القياسي في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة في أبوظبي، إذ تعكس نسبة النمو 363% خلال النصف الأول من العام الحالي ما تتمتع به الإمارة من عناصر جذب قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، ومن بينها موقعها الاستراتيجي المهم، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئتها الاقتصادية والتشريعية الداعمة والممكنة التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلة للأفراد من جميع الجنسيات للاستثمار والعيش والاستقرار في الإمارة».

وأضاف: «لقد أسهم المناخ الاستثماري في أبوظبي، مدعماً بالحوافز التشجيعية والأطر التشريعية والتنظيمية القوية في خلق بيئة داعمة ومحفزة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص واعدة في سوق العقارات. وأسهم التزام الإمارة بتبني سياسات التنمية المستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي، والاستدامة البيئية في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة».

وأكد الدكتور العفيفي أن زيادة معدلات النمو في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد الإمارة، وقدرتها على توفير عوائد طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الإمارة ستواصل بناء منظومة عقارية متكاملة ومحفزة للمستثمرين الأجانب، من خلال تبسيط العمليات، وتوفير تجربة خدمات حكومية سلسة وميسرة تسهل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

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