مبيعات الشقق في دبي ترتفع 68 % إلى 87 مليار درهم

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجلت مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 43425 صفقة بقيمة 87 مليار درهم مقارنة بـ 25902 صفقة بيع بلغت قيمتها 47.6 مليار درهم في النصف الأول 2022، وبذلك تصل نسبة النمو في عدد الوحدات المباعة إلى نحو 68 %، أما القيمة الإجمالية لمبيعات الشقق فقد حققت نمواً بـ 83 %، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

واستحوذت مبيعات الشقق السكنية على ما يساوي 48.5 % من إجمالي قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 179.4 مليار درهم، كما تجاوزت مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال النصف الأول من 2023 قيمة المبيعات التي حققتها خلال عامي 2019 و2020 معاً، حيث بلغت مبيعات الشقق في 2019 بأكمله 32 مليار درهم وبلغت في 2020 نحو 24.9 مليار درهم.

نمو

وحققت قيمة مبيعات الشقق السكنية على الخريطة نمواً بنسبة 116 %، حيث ارتفعت من 26.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 57.5 مليار درهم في أول ستة أشهر من العام الجاري. فيما ارتفع عدد الوحدات المباعة على الخريطة من 13167 شقة إلى 25043 شقة بنمو وقدره 93 %.

واستحوذت منطقة مرسى دبي على الحصة الأكبر من مبيعات الشقق السكنية على الخريطة مسجلة 7.2 مليارات درهم قيمة 1330 صفقة، تلتها منطقة دبي كريك هاربور بـ 5.3 مليارات درهم قيمة 2263 مليار درهم، وحلت نخلة جميرا في المرتبة الثالثة بـ 4.8 مليارات درهم قيمة 366 صفقة، وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة بـ 4.3 مليارات درهم قيمة 932 صفقة، وجاءت منطقة دبي هاربور خامساً بـ 4.1 مليارات درهم قيمة 827 صفقة. وسجلت منطقة قرية جميرا الدائرية أكبر عدد من صفقات بيع الشقق السكنية على الخريطة، حيث سجلت 4402 صفقة بقيمة 3.5 مليارات درهم.

الشقق الجاهزة

ومنذ بداية يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري تم تسجيل 18022 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 29.4 مليار درهم مقارنة بـ 12735 صفقة بقيمة 21 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل بذلك الشقق الجاهزة في دبي نمواً بنسبة 40 % في قيمة المبيعات و42 % نمواً في عدد صفقات البيع.

وتصدرت نخلة جميرا باقي مناطق دبي من حيث قيمة مبيعات الشقق الجاهزة، حيث سجلت 3.7 مليارات درهم قيمة 687 صفقة بيع، تلتها دبي مارينا بـ 3.4 مليارات درهم قيمة 1797 صفقة، وهو أكبر عدد لصفقات بيع الشقق الجاهزة مقارنة بجميع المناطق الأخرى في دبي، فيما حلت منطقة برج خليفة ثالثاً بـ 3.1 مليارات درهم قيمة 1149 صفقة بيع، وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الرابعة بـ 2.4 مليار درهم قيمة 1506 صفقات، وحلت منطقة دبي كريك هاربور في المرتبة الخامسة بـ 1.6 مليار درهم قيمة 716 صفقة.

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