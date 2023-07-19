مركز المعارض برأس الخيمة يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أعلن مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد والخاص بالفعاليات من معارض ومؤتمرات ومنتديات محلية وعالمية، حيث يوفر الموقع الجديد خدمات متميزة يقدمها لعملائه من عارضين ومنظمين لأول مرة، كحجز القاعات للحفلات والمعارض، بمركز «إكسبو» للمعارض، وصالة الحمراء وكافة المرافق الداخلية والخارجية التابعة لمركز المعارض.

كما يوفر الموقع الإلكتروني الجديد للراغبين من المؤسسات الحكومية والخاصة رعاية الفعاليات الترفيهية والمجتمعية والتقديم على كافة المناقصات والمزايدات التي يتم طرحها من قبل مركز المعارض، والعديد من الخدمات الأخرى المستحدثة.

وقال محمد السبب، مدير عام مركز المعارض برأس الخيمة، إن المركز ومن خلال موقعه الإلكتروني الجديد، سيتيح لزائريه الاطلاع على أجندة المعارض والأحداث المقرر تنظيمها أو المشاركة فيها سواء محلياً أو عالمياً بهدف تقديم الدعم والمساندة لجميع المعارض مـن خلال مشاركة أحداثها العامة والمتخصصة.

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