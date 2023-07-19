«أديبك 2023» يرفع شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»

المصدر: أبوظبي – وام

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قالت طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، والرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»، إن «أديبك 2023» يعد أكبر مؤتمر من نوعه للطاقة والأكثر تأثيراً على مستوى العالم؛ حيث يجمع قادة القطاع والمبتكرين وصناع السياسات لتسريع وتيرة تنفيذ الحلول الموثوقة والمطلوبة لمواجهة أكبر التحديات التي تواجها الدول في مساعيها للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.

وأضافت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» أن «أديبك 2023»، الذي يعقد تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً» ويقام قبل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، يهدف إلى توحيد جهود الدول المنتجة للطاقة والدول الأكثر استهلاكاً لها على مستوى العالم لتحقيق نقلة نوعية في أعمالها وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وذلك من خلال تسريع وتيرة الابتكارات واتخاذ إجراءات ملموسة وضرورية لتمكين مستقبل منخفض الانبعاثات.

وأشارت الهاشمي إلى أن «أديبك 2023» يشهد دورة استثنائية تستند إلى إرث يمتد لنحو 40 عاماً حافلة بالابتكار والتطور للارتقاء من خلال توفير منصة تجمع بين منتجي الطاقة وأكبر مستهلكيها جنباً إلى جنب مع عوامل التمكين من الحكومات وقطاعي التكنولوجيا والتمويل، مع توفير مساحة أكبر للاستماع إلى المزيد من الأصوات والآراء والأفكار بما في ذلك الشباب والنساء؛ لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

وأوضحت أن المؤتمر سيتناول آلية التجاوب مع الدعوة التي وجهها معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28» لقطاع النفط والغاز، للعمل على خفض انبعاثات الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030 والخفض التدريجي لانبعاثات الكربون في مختلف مراحل سلسلة التوريد؛ لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضمان أمن الطاقة واستمرار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات الحد من الانبعاثات والطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي.

2200 شركة

وأضافت أن المعرض يستضيف أكثر من 2200 شركة تعمل في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، في 16 قاعة عرض، وسيشمل أربع مناطق متخصصة هي إزالة الكربون، والرقمنة في الطاقة، والخدمات البحرية واللوجستية، والتصنيع، وعلى مساحة 140 ألف متر مربع، متوقعة أن يتجاوز «أديبك 2023» أرقام العام السابق. وأشارت الهاشمي إلى أن معرض ومؤتمر «أديبك» يقدم في نسخة هذا العام برامج ثرية ومتنوعة تشمل منطقة موسعة خاصة بإزالة الكربون وعمليات الحد من الانبعاثات، كما يشهد إضافة مؤتمر جديد مخصص للهيدروجين ومنطقة جديدة تضم مختبراً مشتركاً يجمع قطاعات متعددة بهدف الاستفادة من التعاون المشترك والعمل الجماعي .

وحول عدد الحضور المتوقع، قالت طيبة الهاشمي إنه من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 160 ألف مشارك، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات تعد الأكبر على الإطلاق وتركز خاصة على التكنولوجيا والابتكار، حيث ستعرض 2200 شركة على مدار4 أيام، حلولاً تمكن العالم من الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون ومرتفع النمو.

وحول جديد «جوائز أديبك 2023»، قالت إنها تركز على صناع التغيير الذين يقودون التحول والنقلة النوعية، تماشياً مع شعار المؤتمر لهذا العام «إزالة الكربون أسرع معاً» بما يحقق هدف الجوائز المتمثل في تكريم الأفراد والمؤسسات من قادة التغيير بمجال الطاقة ممن يسهمون في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام بحلول مبتكرة.

وأضافت أن الجوائز التي تعقد تحت شعار «قيادة التحول» تشهد إضافة فئات جديدة لتشجيع الحلول العملية التي تدعم التحول في قطاع الطاقة العالمي والتركيز على مواضيع رئيسية مثل إزالة الكربون والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا النظيفة، وذلك من خلال إضافة ثماني فئات جديدة لتشجيع الحلول العملية التي تسهم في تمكين انتقال مسؤول وواقعي وتدريجي في قطاع الطاقة العالمي.

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