عمر سلطان العلماء لـ « البيان »: دبي تتصدر الوجهات العالمية لإطلاق المنتجات التكنولوجية الجديدة

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دبي تأتي على رأس القائمة عندما تبحث الشركات والمستثمرون عن وجهات عالمية جذابة لإطلاق منتجاتهم الجديدة في مجال التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها «عاصمة للمستقبل».

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش فعالية إطلاق شركة «نوثينغ» البريطانية أحدث هواتفها الذكية بعد أن اختارت الشركة البريطانية دبي بدلاً من لندن لإطلاق هاتفها الجديد.

وقال أكيس إفينغليدس، المؤسس الشريك في شركة نوثينغ، التي تتخذ لندن مقراً لها، إن دبي أصبحت خلال السنوات الماضية وجهة عالمية لكل شيء مرتبط بأحدث توجهات التكنولوجيا، خاصة أن السكان يكونون متحمسين للغاية لتجربة أي منتجات مبتكرة وتقنيات جديدة.

وأضاف إفينغليدس: «نعتقد أن الدينامكية التي يملكها سوق دبي وإمكانات التوسع المستقبلية تعتبر حافزاً كبيراً لشركات التكنولوجيا، ولا سيما أن جزءاً كبيراً من المجتمع يستخدم الهواتف الذكية في حياته اليومية، ومتحمس للإصدارات الجديدة، واليوم لدينا نحو 500 متجر في المنطقة، وندير عملياتنا من خلال مكتبنا في دبي، الذي افتتح في مارس الماضي.

وأطلقت الشركة أحدث هواتفها الذكية Nothing 2، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إفينغليدس: «لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسة بالنسبة لنا. ومن خلال هذا الإطلاق نهدف إلى تعزيز وجود «نوثينغ» في المنطقة، ولدينا التزام قوي بتزويد المستخدمين بالابتكار والتميز لتحسين تجربة الهواتف الذكية، وهذا الإطلاق يدل على قوة التزامنا تجاه المنطقة، وقد شهدنا الكثير من الإثارة لمنتجاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ونشعر بالثقة في أن الهاتف الجديد إلى جانب مجموعات المنتجات الأخرى سيكون له صدى قوي هنا». ولفت إلى أنه يمكن للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على الهاتف الجديد اعتباراً من 21 يوليو.

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