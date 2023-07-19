«علاقات الشارقة» تفتح فرصاً جديدة للتعاون مع دايجو الكورية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت «دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة» سبل تعزيز التعاون بين الإمارة ومدينة دايجو الكورية في مجال الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة والطاقة، حيث استضافت وفداً من المدينة التي تعد ثالث أكبر مدينة كورية حجماً بعد العاصمة سيول وبوسان.

جاء ذلك خلال زيارة لمقر الدائرة في الشارقة، حيث استقبل الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة كم موكيونغ، مدير ترويج الاستثمار في مدينة دايجو، وحميد الحمادي، رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية. وعرض كم مو كيونغ مشروع ابتكار بطاريات جديدة، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة له مع الجهات النظيرة ذات الاهتمام المشترك في إمارة الشارقة لاستعراض مشروع تطوير خط إنتاج بطاريات ومحركات كهربائية.

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