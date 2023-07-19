1.2 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال يونيو

المصدر: (عجمان - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في عجمان حافظ على أدائه المتصاعد وأرقامه الإيجابية، وذلك وفقاً للأرقام والإحصاءات، التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري، خلال شهر يونيو، الذي شهد تسجيل 1101 تصرف عقاري، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم، وقدر حجم التداولات بـ 791 مليون درهم، وشهد حي «الياسمين» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 37 مليون درهم.

وتم إجراء 148 عملية رهن، بلغت قيمتها الإجمالية 255 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 32.6 مليون درهم في منطقة «الراشدية 1».

وجاء حي «المنامة 13» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية»، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز