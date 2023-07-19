تركيب منظومة طاقة شمسية في فندق الميدان

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة ميدان توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع سراج باور؛ الشركة الإماراتية العاملة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة، بهدف تركيب منظومة طاقة شمسية باستطاعة 1.2 ميجاواط على سطح فندق الميدان الواقع في منطقة ند الشبا بدبي.

ويسهم الحل المبتكر في توليد 2.1 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ما يكفي لشحن أكثر من 110 ملايين هاتف ذكي بالكامل، الأمر الذي يساعد على الحد من اعتماد الفندق على مصادر الطاقة غير المتجددة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان: «يسعدنا أن نتعاون مع سراج باور، الشركة الموثوقة في قطاع حلول الطاقة الشمسية، لتركيب هذه المنظومة الشمسية المتطورة على سطح فندق الميدان. يعتبر هذا التعاون بالنسبة لنا خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهدفنا الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وتشجيع باقي الجهات على تطبيق ممارسات الاستدامة بشكل أوسع، لا سيما بعد ازدياد الوعي حولها بين السياح، كما تتعهد المجموعة، كونها جزءاً من التزامها بتقديم تجارب مستدامة للضيوف ومواصلة تطبيق خطوات تهدف إلى رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة».

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