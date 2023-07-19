«دي بي ورلد» لـ«بلومبرغ»: تقدم كبير في إزالة الكربون

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكدت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموظفين والاستدامة، لدى مجموعة «دي بي ورلد»، أن المجموعة حققت تقدماً كبيراً على صعيد خططها الطموحة الرامية إلى التخلص تماماً من الكربون في كل أعمالها وأنشطتها بحلول 2040.

وقالت القطان في مقابلة أمس مع «تلفزيون بلومبرغ» في دبي إن مجال تحويل المعدات والأجهزة التي تستخدمها «دي بي ورلد» في تسيير أنشطتها إلى العمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري شهد على وجه الخصوص أعلى نسبة تقدم بين كل المجالات التي تغطيها خطط المجموعة للتخلص من الكربون.

وأضافت: «حققنا تقدماً هائلاً على صعيد تحويل المعدات إلى العمل بالكهرباء في الموانئ التابعة لنا في الهند، ميناء «لندن غيتواي»، وفي «المبنى رقم 4» هنا في دبي. وتتمثل خطوتنا الضخمة المقبلة في تأسيس محطة عملاقة لتوليد الطاقة من الألواح الشمسية في أفريقيا لخدمة الموانئ التي أضفناها حديثاً إلى محفظتنا هناك، ومنها «بربرة» بجمهورية أرض الصومال». وتطرقت إلى مبلغ الــ 500 مليون دولار التي رصدتها دي بي ورلد لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطتها بحجم 700.000 طن على مدار السنوات الخمس المقبلة، ووصفتها بأنها مجرد نقطة بداية.

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