الإمارات تبدأ ترخيص شركات الأصول الافتراضية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب صدور القرارات التنظيمية اللازمة، بهدف ضمان خضوع جميع الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية بدولة الامارات للتنظيم الكامل، حيث يسعى مجلس إدارة الهيئة، برئاسة محمد علي الشرفاء، إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون أسواق المال المحلية ضمن أفضل أسواق المال العالمية. وأهابت الهيئة بالشركات التي تمارس أياً من خدمات الأصول الافتراضية وجوب تقديم طلب للهيئة فوراً، للحصول على الموافقة اللازمة، لتلافي تعرضها للإجراءات القانونية.

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